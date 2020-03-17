Miçotakis'ten şaşırtan açıklama! Türkiye ile yaşamak zorundayız

Mültecilere yapılan muameler konusunda çok eleştirilen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ''Türkiye ile yaşamak zorundayız, farklılıklarımız olacak, onları çözmenin yolunu bulmalıyız'' dedi.

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Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacılara müdahale etmek zorunda kaldığını ve 'asla kimsenin hayatının riske atılmasını istemediğini' belirtti.

The Guardian'a konuşan Kiriakos Miçotakis, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yoluyla gerçekleştireceği 'sığınmacı ve mülteciler' gündemli zirvenin 'sonunda durumu düzeltmek için bir fırsat olacağını' ifade etti.

Miçotakis, "Şimdi durum sakinleştiğine göre durumu düzeltme ve bir daha bunun yaşanmadığından emin olma zamanı geldi" dedi. Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki durum ve Yunanistan sınır güvenliğinin sığınmacılara yapığı müdahale dünya basınının ana gündem maddelerinden biriyken, yeni tip Koronavirüs salgınının büyümesi dikkatleri başka yöne çekti.

Sınırlarımız korumak zorunda kaldık

T24 tarafından aktarılan habere göre Yunanistan lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekteki tutumunun ne olacağını düşündüğünden bahsederken, "Bence sonunda iki tarafın da kazanabileceği bir yoldan devam edebileceğimizi anlayacak. Bunun için anlaşmayı uygulamaya dönmeli ve bazı yönlerini geliştirmeliyiz" dedi ve ekledi, "Bu geliştirmeler tehdit ile elde edilmeyecek."Yunanistan sınır güvenliğinin sığınmacılara karşı aldığı sert önlemlere de değinen Miçotakis, bu 'asimetrik' tehdit karşısında sınırlarını korumak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yunanistan Başbakanı, "İnsanların hayatını riske atacak hiç bir güç kullanımını tolere etmem, bunu çok açıkaca ifade ettim" dedi ve yapılan sert müdahalelerle insanları gelmekten "caydırmaya" çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile yaşamak zorundayız

Türkiye'nin İdlib'de 34 şehit verdiği Suriye ordusunun saldırısından sonra Ankara, sığınmacıların Avrupa Birliği topraklarına geçişini durdurmayacağını duyurmuştu. Yunanistan, sınırdaki sığınmacı ve mültecilere biber gazı ve fiziksel şiddet gibi yöntemlerle müdahale etmişti. Miçotakis, "Türkiye ile yaşamak zorundayız. Farklılıklarımız olacak, onları çözmenin yolunu bulmalıyız" diye konuştu.