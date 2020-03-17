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Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı

Demirören Haber Ajansı
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Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında takipçilerini uyardı.

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Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında takipçilerini uyardı. Yazıcı, paylaştığı videoda virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

''Mümkün olduğunca sosyal teması azaltalım''
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba ben Yusuf Yazıcı, bu aralar hem ülkemiz, hem de dünyamız zor günler geçiriyor. Bu salgının ancak beraber mücadele edersek üstesinden gelebiliriz. Mümkün olduğunca sosyal teması azaltalım, ellerimizi sıklıkla temizleyelim ve dezenfekte edelim. Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım. Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim ve çok dikkat edelim. Sizi çok seviyorum, hoşçakalın."

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