ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 85'e yükseldi

Ölümcül virüs tüm ülkeleri derinden sarsmaya başladı. ABD'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 bin 661, can kaybı ise 85'e yükseldi.

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Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı en son rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ölü sayısı 85'e yükseldi

Pazartesi gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4 bin 661'e yükseldi.

- Söz konusu ölümlerin 48'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 10 ölümle New York ve 7 ölümle Kaliforniya takip ediyor.

- Vaka sayısında 950 rakamıyla New York 'en fazla vaka rapor edilen' eyalet olurken, 909 vaka ile Washington eyaleti ikinci sırada yer aldı.