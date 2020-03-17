Dolarda son iki yılın zirvesi! Koronavirüs ekonomileri çökertiyor

Koronavirüsün küresel ekonomiyi sert şekilde vurmaya başladı. Ölümcül virüsün etkilerine ilişkin endişelerle dolar, Eylül 2018'den beri en yüksek seviyelerden 6.40'ın üzerinde işlem gördü.

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Dünyanın başlıca ülkelerinin merkez bankaları koronavirüs salgının ekonomiye etkilerini telafi etmek için ortak adım attı. Fed faizi neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını bildirdi fakat bu da piyasadaki endişeleri yok etmedi.c4 v

"Fed yapabileceğini yaptı"

Reuters’a konuşan Ameripirise Financial’ın baş analisti David Joy, “Fed yapabileceğini yaptı, ben onları suçlama taraftarı değilim. Yatırımcılar Washington’dan büyük bir mali paket bekliyor fakat bu paketin gelmeyebileceği endişesini de taşıyorlar” diye konuştu.

Büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.

Türkiye'de durum

TL cinsi yatırım araçlarında küresel endişeler kaynaklı satış baskısı geçen hafta özellikle pazartesi ve perşembe günleri belirginleşti. Türkiye’de geçen hafta ilk vakanın görülmesinin ardından tedbirler de artırıldı. Eğitime ara verilmesi ile belirginleşen tedbirler dün de genişletildi. Vaka sayısı bugün itibarıyla ise 47 olarak açıklandı.

IMF açıkladı: 1 trilyon dolar hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Kristalina Georgieva hükümetleri, corona virüsün uzun vadeli ekonomik hasara neden olmasını önlemek için koordine mali ve parasal destek önlemleri almaya çağırdı. Georgieva, IMF internet sitesinde yayınladığı blog mesajında, IMF’nin finansman programları için yaklaşık 20 ek ülkeden talep aldığını ve önümüzdeki günlerde onlarla irtibat halinde olacağını açıkladı. Georgieva IMF’nin 189 üye ülkesine yardım etmek için 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesini seferber etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD piyasalarında çöküş



Dünya borsalarında tarihi düşüşler üst üste yaşanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi dün yüzde 8.07’lik kayıpla günü 87 bin 888 puandan kapattı. Dow Jones yüzde 12.93’lük düşüşle dün günü 20 bin 188 puandan kapatırken, teknoloji devlerinin işlem gördüğü Nasdaq da yüzde 12.32’lik düşüş ile günü 6 bin 904 puandan noktaladı. Krizden bu yana S&P 500’ün piyasa değerinden 2.69 trilyon dolar eksildi.

Petrol ve altında son durum

Petrol dip seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 30 doların hafif yukarısında seyrediyor. Güvenli liman olarak bilinen altın artık pek de öyle değil. Altının ons fiyatı yüzde 1’in üzerinde düşüşle 1,497 dolardan işlem görüyor.