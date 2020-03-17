17 Mart gecesi neler olacak Cübbeli Ahmet Hoca bela videsou

Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak bildiği Ahmet Mahmut Ünlü'nün son videosu sosyal medyanın konusu oldu. Videosunda 17 Mart gecesini yani bu geceyi işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca bela yağacak dedi. Peki bu gece neler olacak, Berdül’acüz ne demek?

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Verdiği dibi sohbetlerle bilinen ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün son videosu dinleyenleri korkuttu. Videosunda bu geceyi yani 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan geceyi işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca 'bu gece bela yağacak' dedi.

17 Mart gecesi olacakları anlatan kısa bir video paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca Safer ayının son çarşambası bir senelik belalar yağıyorsa, Mart ayının çarşamba gecesi belaların yağdığı gecedir dedi.

Bu belalardan korunmak için akşam namazını takiben bazı surelerin ve zikirlerin yapılması lazımdır diyen Cübbeli, bol bol dua istedi.

Buna koca karı soğukları da deniyor: "Mart'ın ilk çarşambası salı gecesi akşamı yani 17'yi 18'e bağlayan gecedir. Rumi takvime göre... Buna koca karı soğukları deniyor. Bu ad kavminin helak edildiği çarşambadan çarşambaya olan döneme rastlamaktadır." dedi.

Peki Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosunda bahsettiği koca karı soğukları diğer adıyla Berdül'acüz nedir, ne zaman başlar?

Mart ayının ortalarında normallerin altındaki soğuk havanın sürdüğü 7 günün genel adı Berdül'acüz olarak bilinir.

Her ne kadar kışın en sert hissedildiği dönem olsa da baharın ayak seslerini duyuran, Berdül'acüz 11-17 Mart arasında yaşanıyor.

BERDÜLACÜZ NE DEMEK: Berdülacüz’e halk arasında “kocakarı soğukları” ismi verilmiştir. Berdül’acüz “Acüz” omurgamızdaki “kuyruk sokumu” dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusu.

Bu kelime Arapça'da kocakarı manasına gelen “acüze” sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi söz konusu olunca deyim halkın ağzına “kocakarı soğukları” olarak kalmış.