Son dakika koronavirüs aşısı ilk kez bir insan üzerinde denendi işte o anlar

7 binin üzerinde ölü, 180 binin üzerinde vaka sayısı ile küresel tehdit haline gelen coronavirüsü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Dün AP haber ajansının duyurduğu, "Corona virüsü aşısı denemesi" bugün gerçekleşti. Kameralar önünde sağlıklı gönüllülere corona virüsü aşısı yapıldı.

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Tüm dünya ölümcül koronavirüs salgının şokunu yaşarken, virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ABD'li bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi.

Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde dört sağlıklı birey üzerinde deneniyor.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, "Biz artık Koronavirüs takımıyız" Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor" dedi.

Aşı ilk kez küçük bir teknoloji şirketinde operasyon müdürü olan Seattle sakini Jennifer Haller üzerinden denendi. Associated Press, dünyayı etkisi altına alan krize karşı geliştirilen ilk aşının yapılış anını fotoğrafladı.

Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Jennifer Haller, "Kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Yapabileceğim bir şey olması çok güzel" dedi ve çocuklarının kendisinin denemelere katılmasını "havalı" bulduğunu ifade etti.

Haller, aşı üzerinde denendikten sonra odadan çıkarken büyü bir gülümsemeyle, "Kendimi harika hissediyorum" dedi.