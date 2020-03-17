Burak Akkul Koronavirüs oldu poz verdiği fotoğrafı tepki çekti

Burak Akkul'un karantinada olduğu odaya doktorunun tedbirsiz girmesi ve yanına kadar gelerek sadece maske takılı haliyle poz vermesi sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Birçok sosyal medya kullanıcı, "Doktorlar bile bu haldeyse vay halimize", "Şaka gibi ya bu kadarı da olamaz" ve "Bu yapılan sorumsuzluk" diyerek Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.