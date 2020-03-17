Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın limuzini 41 bin 500 liraya satıldı

Hyundai firmasının 2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği iki limuzinden biri ihale usulü satıldı. Yeni sahibi o limuzin için 41 bin 500 lira ödedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 2004’te Hyundai firması tarafından hediye edilen limuzinin 41 bin 500 TL’ye satıldığı öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çevre Bakanlığı'na “Söz konusu aracın satışına ilişkin ihale duyurusunun hangi tarihte nerede yayınlandığını, 2004 model Hyundai marka limuzinin ihalesine kaç kişinin katıldığını, limuzinin kaç TL'ye satıldığını, elden çıkarılan aracın parasal değerinin hangi kriterlere göre belirlendiğini” sormuştu.

Açık teklif usulü ihaleye 11 kişi katıldı

Bu soruya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş yanıt verdi. Demirtaş, tasfiye edilmek üzere Ankara Valiliği'ne (Ankara Defterdarlığı, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) teslim edilen hediye limuzinin, ihale yoluyla 16 Aralık 2015 tarihinde satılarak tasfiye edildiğini bildirdi. Demirtaş, Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılan aracın, 11 kişinin katıldığı ihale sonucu teklif edilmiş en yüksek bedel olan 41 bin 500 TL'ye satıldığını açıkladı.

Diğer hediye limuzin Meclis otoparkında bekletiliyor

Erdoğan’a hediye edilen aynı marka ve model diğer limuzinin ise TBMM’ye devredildiği öğrenildi. CHP’li Mahmut Tanal’ın soru önergesine cevap veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis otoparkında bekletilen aracın, 2008-2012 yılları arasında 3 adet cam değişimi, 2 adet anahtar kaybı ve 1 adet maddi hasarlı kazaya ait giderlerinin sigorta tarafından karşılandığını ifade etmişti.