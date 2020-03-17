Rapor ve reçete düzenlemesi! Bakan Selçuk koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Son dakika gelişmesine göre kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri geçerli olacak. Tek doktor tarafından tek seferde rapor yazma süresi ise 10 günden 14 güne çıkarıldı.

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Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.” diye konuştu.

"Yeniden reçeteye gerek yok"

Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında açıklama yapan Bakan Selçuk, "Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14'e yükseltildi.

SGK karşılayacak

Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.

Rapor süresi 14 güne çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyulması uyarısı yapan Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, şunları kaydetti: Yurtdışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat / iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.