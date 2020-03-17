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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiasına yanıt

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” şeklinde yanıt verdi.

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Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından uzun süredir görev yaptığı Konyaspor’dan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye döneceği iddiasına yanıt verdi.

“Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok”
Geçen akşam Zorlu Center’da görüntülenen Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” dedi.



Avrupa'da yarı final oynattı
2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.



Tatsız ayrılık
Hatırlanacağı gibi Ali Koç, göreve geldiği zaman Aykut Kocaman'la yollarını ayırmış ardından da yardımcılarıyla yaşadığı kötü süreç sonrası göndermişti.

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