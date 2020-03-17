HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Ece Erken Söylemezsem Olmaz neden yok yasak aşkı istifa ettirdi

Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisinin ardından eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu bir video yayınlamış ve o görüntüler sonrası Ece Erken Beyaz TV'den istifa etmişti. Bugün ise Ece Erken'den boşalan koltuğa Seren Serengil ve Seda Akgül geldi.

Abone ol

Bu sabah Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programını açanlar Ece Erken'i göremeyince Ece Erken neden ayrıldı ve yerine kimler geldi araştırması yapmaya başladı.

Ece Erken uzun süredir partneri Bircan Bali ile birlikte haftaiçi hergün Söylemezsem Olmaz programını sunuyordu. Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan yasak aşkı ortaya çıkınca kriz yaşayan Ece Erken'e son darbe ise yasak aşkının eşinden geldi. Benan Yazıcıoğlu Ece Erken'in gece yarısı otoparkta çekilen görüntülerini yayınladı. Herkes Ece Erken ne diyecek diye beklerken o gecenın sabahı canlı yayına çıkan Ece Erken, istifa ettiğini duyurdu. 

Ece Erken'in yerine ise daha öncede magazin programı sunan 2 kişi geldi. Biri Kanal D'den çıkarılan Seda Akgül diğeri ise Yaşar ile olaylı bir boşanma yaşayan Seren Serengil oldu. Bircan Bali ise hala programı sırtlayan isimlerden. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Rapor ve reçete düzenlemesi! Bakan Selçuk koronavirüs tedbirlerini açıkladı
Son dakika koronavirüs aşısı ilk kez bir insan üzerinde denendi işte o anlar
Dolarda son iki yılın zirvesi! Koronavirüs ekonomileri çökertiyor
Serdar Ali Çelikler Ali Koç'a çağrı yapıp efsane ikiliyi önerdi
Diyanet'in kararından sonra camilerden namazınızı evde kılın çağrısı
İş İnsanı Mübariz Gurbanoğlu FETÖ' üyesi olmak suçundan tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul'dan devre kesici kararı
Alevlerin içine dalıp minik kızını kurtardı
Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum koronavirüs önlemleri nedeniyle firar etti
Söylemezsem Olmaz sunucuları kimler oldu 2 yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın limuzini 41 bin 500 liraya satıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Yorumlar