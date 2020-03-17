Rıza Çalımbay: Oyuncuları konsantrede zorlanıyoruz

Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Sivasspor'da, teknik direk Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Oyuncuları dünyada yaşanan olaylar nedeniyle konsantre edemediklerini dile getirdi.

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Süper Lig’in 26. haftasında Sivaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Rıza Çalımbay maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuştu.

Yenmeleri halinde büyük avantaj yakalayacaklarının bilincinde sahaya çıktıklarını dile getiren Çalımbay, “Oynadığımız oyunla, bu galibiyetin olmayacağı ortaya çıktı. Benim de beklemediğimiz futbolu oynadık. Bazı arkadaşlar beklentimin altında oynadı. Bu kadro sürekli oynayan bir kadro, dar bir kadro, sakatları bol olan bir kadro, bu sıkıntıları yaşayacağız" dedi.

"Berabere biter diye düşünüyordum"

Rıza Çalımbay sözlerine şöyle devam etti, "Antalyaspor daha istekli arzuluydu. Daha çok mücadele ettiler. Bizde az da olsa pozisyonlar yakaladık, onları değerlendiremedik. Berabere biter diye düşünüyordum ama maalesef geçen hafta yaptığımız hata gibi hata yaparak gol yedik. Kalan 8 maçımızı da iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

"Oyuncuları konsantre etmemiz gerekiyor"

Bu ortamda kimsenin kendini futbola veremediğini, taraftarsız olunca konsantrenin daha da düştüğüne değinen Çalımbay, “Futboldan daha önemli o olay. İnşallah bir an önce bitmesini istiyoruz. O zaman maçlar da daha zevkli olacak. Deplasman takımı için seyirci olmaması avantaj deniliyor ama bazen de dezavantajlı. Seyirci olsa teknik direktörlere çok iş düşüyor. Oyuncuları konsantre etmemiz gerekiyor. Kafalarında soru işaretiyle oynuyorlar, ‘Bundan sonra ne olacak’ diye düşünüyorlar. Sorularla geçti bu haftalar. Konsantre düşüktü” ifadelerine yer verdi.