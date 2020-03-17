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Formula 1'de ikinci Corona virüs vakası yaşandı

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Formula 1, Corona virüs nedeniyle Mayıs ayına kadar ertelenmişti. Lastik tedarikçisi Pirelli, bir personelinin Corona virüse yakalandığını açıkladı. Böylelikle pistte ikinci Corona virüs vakası yaşanmış oldu.

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Sezon açılışını Corona virüs nedeniyle erteleyen Formula 1'de ikinci virüs vakası tespit edildi. Organizasyonun lastik tedarikçisi Pirelli, bir personelinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Virüse yakalanan kişinin Melbourne'de hastalığa yakalandığı belirtilirken Firma, personelin karantiya alındığını ve gerekli prosedürün uygulandığını açıkladı. Formula 1'de ilk virüs vakası McLaren takımında tespit edilmiş ve İngiliz ekibin Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Uluslararası Otomobil Federasyonu, Formula 1'de sezon açılışını Mayıs ayına kadar erteleme kararı aldı.

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