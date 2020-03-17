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Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı!

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Arthur Zico, koronavirüs testi yaptırdığını ve testlerin negatif çıktığını söyledi.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilyalı efsane Arthur Zico sosyal medyadan koronavirüs açıklamasında bulundu.

Instagram hesabından koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Zico testin negatif çıktığını belgesiyle paylaştı.

Samet Güzel: Negatif
Öte yandan eski çevirmeni Samet Güzel, twitter hesabından "Zico’nun Corona virus testi “negatif”. Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar" ifadelerini kullandı.

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