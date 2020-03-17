Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı!
Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Arthur Zico, koronavirüs testi yaptırdığını ve testlerin negatif çıktığını söyledi.Abone ol
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilyalı efsane Arthur Zico sosyal medyadan koronavirüs açıklamasında bulundu.
Instagram hesabından koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Zico testin negatif çıktığını belgesiyle paylaştı.
Samet Güzel: Negatif
Öte yandan eski çevirmeni Samet Güzel, twitter hesabından "Zico’nun Corona virus testi “negatif”. Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar" ifadelerini kullandı.