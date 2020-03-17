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Fenerbahçe Yalçın Koşukavak'la el sıkıştı! Emre Belözoğlu önerdi

Fenerbahçe'de Ali Koç, gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirmeyi düşündüğü Emre Belözoğlu’nun tavsiyesiyle Altay’ın hocası Yalçın Koşukavak'la anlaştı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı kaptan Emre Belözoğlu ile yeni hoca konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. 

Milliyet'te yer alan habere göre; Emre Belözoğlu, lig bitine kadar Yalçın Koşukavak’ın takımı çalıştırabileceğini, ardından da yeni teknik direktörün yardımcılığını yapabileceğini söylediği öğrenildi. 

Başkan doğruladı
Bu fikre sıcak bakan Başkan Ali Koç’un önce 47 yaşındaki teknik adam ile bir araya geldiği, teklifine olumlu yanıt almasından sonra da Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nu aradığı bildirildi. 

“Yalçın hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar''
Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı açıklamada Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi doğrularken, “Yalçın hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar.'' dedi.



Birkaç gün içinde işbaşı yapması bekleniyor
Fenerbahçe ile anlaşan Yalçın Koşukavak dün Altay’dan ayrılık için izin aldı. İzmir ekibiyle yollarını ayıran ve oyuncularıyla vedalaşan deneyimli teknik adam akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Koşukavak’ın birkaç gün içinde işbaşı yapması bekleniyor. 

Sadece antrenman yaptıracak
Altay’ın başında altı maça çıkan ve üç galibiyet, üç beraberlik alan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe ile anlaşması durumunda kulübede görev alamayacak. Sarı-lacivertli takıma sadece antrenman yaptırabilecek olan 47 yaşındaki hoca, maçları tribünden izleyecek, saha kenarında ipler yine Emre Belözoğlu’nda olacak.

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