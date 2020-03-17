Seda Akkul kimdir Burak Akkul'un eşi koronavirüs mü?

TV2 ekranlarında haftasonu yayınlanan Çok Gezenti programı sunucusu Burak Akkul'un koronavirüsü testi pozitif çıktı. Karantina altında olduğunu söyleyen Burak Akkul durumun iyi diyerek takipçilerine seslendi. Eşi Seda Akkul'un evde olduğunu ve koronavirüs olmadığını belirten Burak Akkul'un hayatı da merak konusu oldu.

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TV 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile birlikte ülke ülke gezerek Çok Gezenti programını hazırlayıp sunan Burak Akkul koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan Burak Akkul karantina altına alındığını resmi instagram hesabından duyurdu. Eşi Seda Akkul'un hastanede olmadığını evde ve koronavirüs olmadığını belirten Burak Akkul durumun iyi diyerek takipçilerine son durumunu açıkladı.

Peki 48 yaşında olan Burak Akkul kimdir, aslen nereli?

BURAK AKKUL KİMDİR: Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya gelmiştir.