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Karius'tan corona virüs sözleri: Sevgilimi de Türkiye'ye getireceğim

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, corona virüs sebebiyle tüm dünyanın risk altında olduğu bir dönemde Türkiye'den övgüyle bahsederken "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da getireceğim.'' dedi.

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Beşiktaş ile olan kiralık söleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Liverpool'a dönmesi beklenen Alman file kaleci Loris Karius'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi.

3 isim tedirgin olmuş
Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Eşi İtalyan olan Boateng ile yıllarca bu ülkede oynayan Ljajic ile koronavirüsün en sert şekilde vurduğu İspanya'dan gelen Ruiz'in ciddi anlamda korktukları dikkat çekti.

''Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim''
Özellikle yabancı futbolcuların çekincelerini anlattıkları toplantıda Loris Karius ve Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Stefano Marrone'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Almanya ve İngiltere'nin koronavirüsle yaşadığı savaşta sınıfta kaldığını anlatan Karius, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği bildirildi.

"Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim"
Stefano Marrone ise, tedirginlik yaşaşan isimler Boateng ve Ljajic'e, "Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim" dediği öğrenildi.

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