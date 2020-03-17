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Tamer Tuna: 3 puandan daha önemlisi sağlık

Antalyaspor direktörü Tamer Tuna, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu. 3 puandan daha önemlisinin sağlık olduğunu dile getiren Tuna, durumun ciddi olduğunun altını konuşmasıyla çizdi.

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Süper Lig'de zirveye oynayan Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna maç sonrassı konuştu.

Tamer Tuna'nın konuşmasındaki başlıklar şöyle:

Lig her zaman kaç galibiyet alırsak alalım son haftaya kadar sürecek bir mücadele. Son 8 maçın 4’ünü kazandık, 4’ünde berabere kaldık. Ligin bitiş düdüğüne kadar mücadele devam edecek.

Her takım umudun kesmeden, hem şampiyonluk hem de alt taraflar sıralama mücadelesi verdiği bir lig oynuyoruz. Bu heyecanın taraftarsız maçlarla devam edilmesi iyi bir şey değil. Hem bu işin ekonomisi hem de arka planda neler yaşandığıyla ilgili o organizasyon çok önemli.

"Düşünmemek oynamamak değil"

Corona virüs nedeniyle futbolla ilgili bir karar verilecekse teknik direktör ve takım kaptanların görüşleri alınabilir. Birlikte bu kararlar alınsın. Bu işte mağdur olacak en önemli kişiler emin olun biz değiliz. Ligler iptal edilse de ertelense de ben şahsım adına hiçbir şeyi gözetmiyorum.

Yabancıların ne de bizim ligin geri kalanında hiçbir beklentimiz yok maddi anlamda. Bu emekçilerle ilgili çalışanlarla ilgili karar alınırsa saygı duyarız. Kulüplerde içinde bulundukları dönemde bu ekonomiyi yönetemedikleri için bu süreçte maçların oynanmasına taraflar. Biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Düşünmemek oynamamak değil.

"Daha önemlisi insan sağlığı"

Çok şükür kazandık. Ama kazanmaktan daha önemli bu sürece gelene kadar durumlar var. Taraftarımız burada yoktu. 3 puan önemli ama daha önemlisi insanların sağlığı.

"Virüs bize de bulaşmış olabilir"

Ligin ertelenmesi durumu yarın ortaya çıkacaktır. Bunlar bir yerden alınmış bilgi değil sürecin getirdiği liglerin oynanma tehlikesinin içinden hastaların çıkabileceği düşüncesinden dolayı. Bu yaşanılan ortamda bize virüs bulaşmış olabilir. Yabancı aileler ve çocukları, anneleri geldi. Sinan Gümüş’ün geçen hafta anne babası geldi, ‘hocam dokunamıyorum’ diyor. Bir örnek, net bizim içinde yaşadığımız durum bu

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