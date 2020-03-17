HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'de vaka sayısının 47'ye yükselmesi sonrası "Koronavirüs için “sürü bağışıklığı” beklenmeyecek, herkes için test yoluna gidilecek" ifadelerine yer verdi.

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HaberTürk yazarı Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dahil olmak üzere birçok isimle koronavirüse ilişkin görüşmeler yaptığını belirtti.

Herkese test uygulayan ülkeler kategorisine geçilecek

Yeni yazısında "Virüsün ne bela olduğunun farkına yeni varmaya başladık. Dilerim bu seviyede kalır..." diyen Muharrem Sarıkaya, şu ifadelere yer verdi:

Sohbetlerimden anladığım o ki Türkiye de öksürük, ateş gibi vaka emareleri olmaksızın herkese test uygulayan ülkeler kategorisine geçecek. Buna ilişkin gerekli önlemler de alındı. Sağlık Bakanı Koca da dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası kararı açıkladı ve laboratuvar sayısını hafta sonuna kadar 16’ya çıkarılacağını, bütün büyükşehirlerde en kısa sürede yenilerinin kurulacağını bildirdi.

Ateş veya öksürük gibi vaka şüphesi ortaya çıkmadan dağıtılan test kitleri ile daha çok kişinin kontrol edileceğini açıkladı.

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