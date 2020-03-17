Bakın böyleleri de var! Koronavirüs simsarlarına inat ürünlere indirim yaptılar

Ölümcül koronavirüs ülkemizde de görülünce panik halindeki insanlardan faydalanmak isteyen fırsatçılara da gün doğurdu. Özellikle corona virüsten korunmak için alınabilecek tüm ürünlerin fiyatı uçuşa geçti ancak fırsatçılara karşı üreticiler de tek ses olurken, kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin indirim yaparak tepkilerini gösterdi.

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Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından belli ürünlere yönelik ortaya çıkan yoğun ilgiyi fırsata çevirmek isteyenlere karşı Türkiye topyekun seferber oldu.

Ticaret, Maliye ile Gıda Bakanlığı fahiş fiyatlara ilişkin whatsapp ihbar hatlarını devreye alırken paylaştıkları iletişim numaraları üzerinden vatandaşlardan karşılaştıkları haksız fiyat ve durumları kendileri ile paylaşmalarını istedi.

Şikayet hatları

Fahiş fiyatlarla ilgili her türlü ihbar ve şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Alo 174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı’na (0 501 174 0 174), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘VİMER-189’ ihbar hattına, Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına yapılabiliyor.

Bakanlıkaların ihbar hatlarının yanı sıra belediyeler de kendi şikayet hatlarını oluşturarak vatandaşlar ile paylaşıyor.

81 ilde denetim

Öte yandan Ticaret Bakanlığı 81 ilde tüketicinin korunması için Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret il müdürlükleri ekiplerince eş zamanlı denetimlere başladı. Bakanlık ekiplerinin yanı sıra belediyeler de bünyelerindeki zabıta ekiplerini market, eczane, medikal ve kozmetik ürünleri satan yerlere yönlendirerek fahiş fiyat avına çıktı.

Yüzlerce şikayet yağdı

Bakanlıkların ihbar hatlarına yönelik ardı ardına yaptığı çağrıların ardından yüzlerce kişi özellikle online satış kanalları üzerinden karşılaştıkları fahiş fiyatları ihbar hatları üzerinden yetkililere bildirirken, 2018 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden ürünlerin fotoğraflarını çekerek şikayet etmeye başladı.

Bakanlıklara iletilen ürün şikayetlerinde başı ise koronavirüs sonrası satışlarında ciddi artış yaşanan kolonya, maske ve dezenfektan ürünleri çekti.

Hem hapis hem de para cezası

Koronavirüs sonrası ürünlerde fahiş fiyat uygulayanlar hakkında 100 bin TL'yi aşan cezai işlem uygulanıyor. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiillerine yönelik ise TCK'ya göre suç sayılmasından kaynaklı hapis cezasına kadar giden bir süreç işletiliyor.

Ticaret odalarından peş peşe açıklama

Bakanlığın ve yerel yönetimlerin koronavirüs sonrasında ortaya çıkan haksız fiyatlara karşı başlattığı seferberliğe iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından da tam destek geldi.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere nereyse tüm illerin ticaret odalarından peşe peşe yapılan açıklamalarda, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı sessiz kalınmayacağı ve disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağının altı çizilirken gerekli cezai işlemin de uygulanacağına vurgu yapıldı.

İndirimli tepki

Kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin fırsatçılara indirim ile tepki gösterdi. Çok sayıda market ve eczacı kendilerine gelen tüm maske ve dezenfektan ürünlerini geliş fiyatına satma kararı aldığını duyururken, özellikle talep yoğunluğu olan bakliyat ürünlerinde indirime gittiğini açıkladı.

Kişi başına adet sınırlaması

Fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele etmek için kimi marketler bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağını açıklarken, kritik öneme sahip ürünlerden vatandaşların mahrum kalmasını önlemek için de antibakteriyel özellikli sıvı sabun ve ıslak mendil, kolonya, eldiven, maske ve makarna gibi hijyen ürünü, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinde kişi başına adet sınırlaması getirdi.

Üreticiler de tek ses oldu

Fırsatçıların virüs salgını sonrasında fiyatlarında ciddi oynamalar yaptığı bakliyat, kolonya, maske ve dezenfektan ürünlerine yönelik üreticiler de tek ses oldu.

İnternet sitelerindeki suni fiyatlara aldanılmaması gerektiğini belirten bakliyat üreticileri Türkiye'de 2 yıl boyunca herkese yetecek kadar bakliyat olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip olduğu ve maske dahil yeteri kadar ürün olduğuna da dikkat çekilirken, kolonya üreticileri ise rafların ve depoların mallarla dolu olduğunu kaydederek panik yapılmasın çağrısında bulundu.

Kolonya ve maskede önlem

Kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğu kaldırıldı. Böylece rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla son günlerde koronavirüse karşı yoğun talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.

Öte yandan MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası da ihtiyacı karşılamak üzere maske üretiyor.