Koronavirüs felaketi büyüyor doktorlar iyileştirmek için hasta seçiyor korkunç ama doğru

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 180 bini aştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aşarken virüsün yeni merkezi olarak kabul edilen Avrupa'da önlemler sıklaştı. Çin'den sonra yeni tip Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülke haline gelen İtalya'da vaka sayısı 27 bini aştı. Dün 349 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölüm sayısı 2 bin 158 oldu. İtalya'da koronavirüsle savaşan doktorlardan korkunç itiraflar gelmeye başladı. Dr. Christian Salaroli, "İyileştirmek için hasta seçiyoruz. 80 ila 95 yaşındaki bir kişi ağır bir solunum rahatsızlığıyla gelmişse büyük ihtimalle tedaviye etmiyoruz. Bunlar korkunç sözler ama maalesef doğru" dedi.