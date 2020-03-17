Koronavirüs felaketi büyüyor doktorlar iyileştirmek için hasta seçiyor korkunç ama doğru
Koronavirüs (Covid-19) ölümleri 7 bini aştı, hasta sayısı ise 180 bini geride bıraktı. Çin'den sonra en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da doktorlar iyileştirmek için hasta seçmeye ve bunu itiraf etmeye başladı. Yaşlı hastalar ölüme terk ediliyor. ABD'de ilk koronavirüs aşısı denendi... İşte dünyada koronavirüs gelişmeleri...
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 180 bini aştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aşarken virüsün yeni merkezi olarak kabul edilen Avrupa'da önlemler sıklaştı. Çin'den sonra yeni tip Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülke haline gelen İtalya'da vaka sayısı 27 bini aştı. Dün 349 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölüm sayısı 2 bin 158 oldu. İtalya'da koronavirüsle savaşan doktorlardan korkunç itiraflar gelmeye başladı. Dr. Christian Salaroli, "İyileştirmek için hasta seçiyoruz. 80 ila 95 yaşındaki bir kişi ağır bir solunum rahatsızlığıyla gelmişse büyük ihtimalle tedaviye etmiyoruz. Bunlar korkunç sözler ama maalesef doğru" dedi.
80 ila 95 yaş aralığındaki kiyeleri tedavi etmiyoruz
İtalya'da koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki doktorlar, hayat kurtaran tedavileri kimlere uygulayıp uygulamayacaklarını seçmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Yeni koronavirüs enfeksiyonları her gün artarken, barış dönemlerinde daha önce görülmemiş bir baskı altındaki İtalyan sağlık sistemi, hastaları tedavi etmek için yeterli hastane yatağı bulmakta zorlanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo'da bir yoğun bakım ünitesini yöneten Dr. Christian Salaroli, 80 ila 95 yaşındaki bir kişi ağır bir solunum rahatsızlığıyla gelmişse büyük ihtimalle tedaviye etmiyoruz" diyor. Corriere della Sera gazetesine konuşan Salaroli, "Bunlar korkunç sözler ama maalesef doğru. Mucize yaratma girişimlerinde bulunacak durumda değiliz" diye de ekliyor.
Bölgemizde kaynaklarımız tamamen tükendi
Lombardiya'daki bir hastanede çalışan Dr. Stefano Magnone ise kapasitelerinin doğduğunu söyledi. Magnone "Durum her geçen gün kötüleşiyor. Koronavirüs pozitif hastaları tedavi etmek için yoğun bakımda ve normal servislerdeki yatak kapasitemizin sınırlarına yaklaşıyoruz" dedi. "Bölgemizde kaynaklarımız tamamen tükendi, hem insan hem de teknoloji anlamında. Yeni solunum cihazları bekliyoruz".
Aciller çöktü! Doktorlar kendi akrabalarına bulaştırıyor
Bergamo'daki yoğun bakım doktoru Daniele Macchini ekibinin "bir tsunamiyle" karşı karşıya olduğunu belirterek, "Vakalar çoğalıyor. Günde 15-20 hasta geliyor, hepsi aynı nedenle. Testlerin sonuçları peş peşe geliyor; pozitif, pozitif, pozitif. Acil servis birden çöktü. Enfekte olan iş arkadaşlarımız akrabalarına da bulaştırdı ve bazı yakınları ölüm kalım savaşı veriyor." dedi.