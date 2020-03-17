Denizli'de kayıp aranıyorlardı otomobille uçurumdan çıktılar

DENİZLİ'de iki kişiden haber alınamayınca yakınları polise haber verdi. Yapılan arama çalışmalarında uçuruma uçan bir otomobil bulundu. Araç içindeki iki cansız bedenin kayıp olan Ekrem Saldamlı ve Mehmet Ali Kaçar'a ait olduğu belirlendi.

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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü olarak bulundu.

Beyağaç ilçesinde dün akşam saatlerinden beri kendilerinden haber alınamayan Ekrem Saldamlı ve Mehmet Ali Kaçar'ın yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmesiyle, arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar sırasında, Cumhuriyet Mahallesi Esentepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yaklaşık 90 metrelik uçuruma devrilmiş halde otomobil bulundu. Otomobilde yapılan aramada kayıp olarak aranan Saldamlı ve Kaçar'ın cesetlerine ulaşıldı. Cesetler, savcının incelemesinin andından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.