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Galatasaray'ı bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi’ne kalamazsa Falcao, Muslera ve Feghouli gibi yüksek maaşlı oyuncuların satılması gündeme gelecek.

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Zirve yarışında Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le çekişen Galatasaray'da endişeli bir bekleyiş hakim. Önceki akşam seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş ile berabere kalarak zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ı Şampiyonlar Ligi stresi sardı. Cimbom Devler Ligi'ne gidemediği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak.

40 milyon Euro'luk bir gelir kaybı olacak
Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.

Yıldızlar satılabilir
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.

Küçülmeye gitmek zorunda kalacak
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.

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