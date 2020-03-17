Fenerbahçe'den Alanyaspor'a üçlü kanca

Fenerbahçe'de teknik direktör adayının en güçlü ismi Erol Bulut, Kadıköy'ün yolunu iki yıldızı Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala ile tutması bekleniyor. Fenerbahçe, transfer gerçekleşirse oyunculara bonservissiz formayı giydirebilecek.

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Süper Lig'de sezonu tam bir hayal kırıklığıyla geçiren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğuna yerli adaylar arasında en güçlü isim Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut. Bulut, Fenerbahçe'de koltuğa oturursa sarı lacivertli takıma iki yıldızı Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala ile birlikte gelecek.

Fenerbahçe bonservissiz forma giydirebilecek

Alanyaspor forması giyen Kongolu sol bek N'Sakala ve Cisse'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. F.Bahçe iki yıldızı da bonservis ödemeden kadrosuna katabilecek.

Sarı-lacivertli camia uzun süredir sol beke transfer yapmak istiyordu. N'Sakala transferi ile bu açığı kapatmanın peşinde. Ayrıca Cisse'yi alarak Fenerbahçe, Vedat Muriç'i yedeklemek istiyor.

Erol Bulut sıcak bakıyor iddiası

Erol Bulut'un da iki ismi Fenerbahçe'ye getirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alanyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Papiss Cisse, 24 karşılaşmada 16 gole imza attı.