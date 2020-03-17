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İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması! Panik yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kalın, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı broşürü paylaştı.

Kalın, bu günlerde 14 kuralın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım. Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" ifadelerini kullandı. 

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