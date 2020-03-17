CHP'nin işi gücü halkı panikletmek! Hastane sayısı azmış
Koronavirüs, Çin'den yayılarak dünyanın birçok ülkesini etkisi altına aldı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarına karşı hazırlıkların üst seviyede olduğu dönemde CHP yine yaptı yapacağını. CHP'nin hazırladığı rapora göre Türkiye'de hastane sayısı az.Abone ol
Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne neden olan virüsün, son dönemde en etkili olduğu ülkeler Avrupa ülkeleri oldu. İtalya'da koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık sistemi çöktü, ülkenin tamamı karantinada.Türkiye ise aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek oldu.
Hastane yatağı sayıları
Hükümet tarafından alınan önlemler vatandaşlara güven verirken, CHP'den insanları endişelendirecek çıkışlar yükselmeye başladı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 100 bin kişiye düşen hastane yatağı sayılarını paylaştı ve İtalya'nın, İspanya'nın Türkiye'den iyi olduğunu gösterdi.
CHP rapor hazırladı
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili hazırladığı raporda ülkelerin sağlık hizmetlerinde ani bir talep ve bunun sonucunda sistemin çökme tehlikesine karşı önlemler alındığına işaret etti. Taşçıer, Koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna işaret etti.
Tüm önlemler hızla alınmalı
Taşçıer, koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna dikkat çekerek, “Bu virüsün ülkemizde yayılımını minimuma indirebilmek ve sağlık hizmetlerinin ani bir taleple çökmemesi için tüm önlemler hızla alınmalıdır.” dedi.
Amerikan Kongre üyesi değilim çünkü. Onu da ABD yönetimi, siyasetçileri düşünmeli. @JoeBiden ve @BernieSanders bu konuda gayet güzel açıklamalar yapıyor. Amerika'nın çok derdine düştüyseniz ve oy kullanacaksanız onları destekleyin. https://t.co/3eJRGkknrq— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) March 16, 2020