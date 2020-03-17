HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Sığınmacıların arasında Avrupa'ya geçmek isteyen 2 DEAŞ'lı yakalandı

EDİRNE'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Edirne'deki operasyonda, sığınmacı gibi hareket eden, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

2 DEAŞ şüphelisi yakalandı 

Şüphelilerden biri Çorum İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi, diğerinin gözaltı işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs için 'Sürü bağışıklığı' beklenmeyecek, herkes için test yoluna gidilecek
Bakın böyleleri de var! Koronavirüs simsarlarına inat ürünlere indirim yaptılar
Fenerbahçe Yalçın Koşukavak'la el sıkıştı! Emre Belözoğlu önerdi
Benzin fiyatlarına 7 kuruşluk zamdan sonra bugün indirim haberi geldi
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir bilim kurulu üyesi açıkladı
Nihat Hatipoğlu açıkladı! Çekirge ve karınca istilalarının sebebi bakın neymiş
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Alanyaspor'a üçlü kanca
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması! Panik yok
Seda Akkul kimdir Burak Akkul'un eşi koronavirüs mü?
Galatasaray'ı bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi
Denizli'de kayıp aranıyorlardı otomobille uçurumdan çıktılar
2020 üç aylar Recep ayı kaç gün sürüyor?
Yorumlar