Sığınmacıların arasında Avrupa'ya geçmek isteyen 2 DEAŞ'lı yakalandı

EDİRNE'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Edirne'deki operasyonda, sığınmacı gibi hareket eden, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Şüphelilerden biri Çorum İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi, diğerinin gözaltı işlemleri sürüyor.