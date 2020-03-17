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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 288 kişiden, 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbat çalışmalarında, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit etti.

288 gözaltı 

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 288 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 10 kilogram eroin, 9 kilogram esrar, 1.7 kilogram skunk ve 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve kız FETÖ'den aranıyor

Tutuklanan 31 kişi arasında yer alan özel bir üniversite öğrencisi E.S.Ü. ile ilgili araştırma yapıldı.

Araştırmada 1 arkadaşı ile birlikte tutuklanan E.S.Ü.'nün, uyuşturucu ticaretini rahat şekilde yapabilmek için okuduğu üniversite yakınından tuttuğu evi 'zula' diye adlandırdığı belirlenirken, E.S.Ü.'nün babası ve kız kardeşinin de FETÖ'den arandığı belirlendi.

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