Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'den Koronavirüs açıklaması Türkiye şimdilik başarılı

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Türkiye'nin koronvirüsle mücadelede şimdilik başarılı olduğunu belirterek, önlemlerin ciddiyetle uygulanması gerektiğini söyledi.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye tedbirlerini artırıyor. Vaka sayısı 47'ye yükseldi. Peki bundan sonra ne olacak? Günlük hayatı bitiren salgınla ilgili ABD’nin Harvard Üniversitesinde başarılı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, gazeteci Murat Yetkin'e konuştu.

ABD sorunlu, İtalya, İspanya kötü örnekler

Hotamışlıgil’e göre ABD bu konuda çok sorunlu, İtalya ve İspanya ise en kötü örnekler. ABD’de bilim insanları daha Ocak ayı başında uyarmaya başladıkları, Ulusal Güvenlik Dairesi salgın ihtimalini en büyük tehdit göstermesine rağmen, Donald Trump yönetimi son haftaya kadar ciddi bir önleyici adım atmamış. Daha sonra eyalet yönetimlerinin çabasıyla durum biraz kontrol altına alınmaya başlamış. Bugün itibarı ile virüs testi sorunu hâlâ çözülememiş. Ancak sosyal mesafe önlemleri giderek artan bir şiddet ile uygulamaya giriyor, okullar pek çok eyalette kapatılmış, bazı şehirler tüm toplanma alanlarını kısıtlamaya başlamış. Örneğin kiliseler ibadete kapatılarak bazıları, özellikle de çalışmak zorunda olan sağlık hizmetlilerinin çocukları için kreşe dönüştürülmüş. “Avrupa’da İtalya ve İspanya’yı ise en kötü örnekler olarak görüyor; “Hastalık bağıra bağıra gelirken, onlar durumu hafife aldılar, halkta endişe etmeden, normal hayata devam edip, parklara filan gidince, sonuç ortada” diyor.

Peki, ya Türkiye’nin görünümü?

Dr. Hotamışlıgil’e göre Türkiye korona ile savaşta “Şu ana dek başarılı ” sayılıyor; hatta karşılaştırmak gerekirse ABD’den daha başarılı. Baştaki yavaş gibi algılanmasına ve yeterince iletişim olmamasına karşın sonra hızla önlem alınmaya başlandığını, özel bir kurumun oluşturulduğunu [Koronavirüs Bilim Kurulu], riskli ülkelerle uçuşların yasaklandığını, sınır kapılarının kapatıldığını, halkı aydınlatma kampanyalarının başlatıldığını, umrecilerin karantinaya alınmaya başladığını örnek olarak veriyor. Sağlık Bakanı Koca’nın süreci iyi yönettiğini söyleyen Hotamışlıgil, Bakanın ABD’deki muadillerinin olmadığı kadar “şeffaf davrandığı” kararlarında bilimsel verilere dayandığını ve süreci soğukkanlı bir şekilde yönettiği kanısında.

Tecrit sıkı uygulanmalı

Türkiye için hâlâ fırsatın kaçmadığını, virüsün yayılmasının, maalesef görülebilecek can kayıplarına rağmen geriletilebileceğini söyleyen Hotamışlıgil, tecritin yayılması ve sıkı uygulanmasının esas olduğunu vurguluyor. Burada çok önemli bir konu, bu önlemlerin hastalığa karşı en büyük risk grubunda olan ve hayati tehlike taşıyan kişilerin korunması, tedavi alabilmesi ve sağlık sisteminin felç olmadan idame ettirilebilmesi için elzem olduğu.

Önlemler ciddiyetle uygulanmalı

Telefonla konuştuğumuzda hükümet eğlence yerlerini geçici olarak kapatmış, camilerde, Cuma namazları dahil cemaat ile birlikte ibadeti “ertelemişti”. Hotamışlıgil, “Lokanta, kahvehane, AVM, düğün, dernek hepsinin durdurulması gerekiyor” diyordu; “Boston’da lokantalarda masaların arasına en az iki metre koyup müşteri sayısını azalttılar, ama bu da yetmez, kapatılmalı. AVM’ler de öyle. Belki 3-4 hafta sıkıntı çekilecek ama alternatifi çok daha kötü.”