Işın Karaca Can Yapıcıoğlu Koronavirüs'ü hiçe saydılar 14 gün kuralını ihlal ettiler

2019'un sonlarına doğru Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinden kısa bir süre içinde bölge ülkelerine ardından dünya ülkelerine yayılan Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. Geçtiğimiz aylarda eşi Tuğrul Odabaş ile boşanan ünlü şarkıcı Işın Karaca, salgına rağmen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Hollanda'ya gittiler.