Işın Karaca Can Yapıcıoğlu Koronavirüs'ü hiçe saydılar 14 gün kuralını ihlal ettiler
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan Coronavirüs salgınını dikkate almayarak sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile geçtiğimiz haftalarda Hollanda'ya gittiği öğrenildi.
2019'un sonlarına doğru Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinden kısa bir süre içinde bölge ülkelerine ardından dünya ülkelerine yayılan Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. Geçtiğimiz aylarda eşi Tuğrul Odabaş ile boşanan ünlü şarkıcı Işın Karaca, salgına rağmen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Hollanda'ya gittiler.
Müzisyen sevgilisi Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın tatillerini yapmak için Hollanda'da geçirdikleri öğrenildi. Koronavirüs sebebiyle “sürü bağışıklığı yöntemi” uygulanan Hollanda, insanların virüse bulaşmasını engelleme fikrini benimsemedi.
"İlk 14 gün kendisini karantinaya almadı": Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yurt dışından gelenlerin kendilerini 14 gün boyunca karantinaya alma çağrısına, şarkıcı Işın Karaca bu karara uymadı.
Ünlü şarkıcının, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Hollanda dönüşü sonrası 14 günlük izolasyon ve karantina uygulamasına uymadı. Şehrin sokaklarında gezdiği iddia edildi.