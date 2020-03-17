HABER /  DÜNYA
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Pentagon duyurdu! ABD Savunma Bakanı Mark Esper karantinada

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Bakan Yardımcısı David Norquist, koronavirüse karşı güvenlik amacı ile karantina altına alındı. Duyuruyu Pentagon yaptı.

Abone ol

ABD’nin en yüksek iki savunma personelinin fiziksel olarak diğer personelden ve ziyaretçilerden uzak tutulacağını belirten Savunma Bakanlığı sözcüsü Jonathan Hoffman, "Onlar ve personelleri sadece telekonferans üzerinden iletişim kuracak." dedi.

Pentagon'a girişler yasaklandı 

Hoffman, ayrıca Esper ve Norquist’in çalışma ve yaşam alanlarına girişlerinde kontrol altına alınacağını belirterek, "Giren insanların sayısını sınırlayacağız ve kontrol edeceğiz." dedi.

Birleşik Kuvvetler Askeri Doktor Tuğgeneral Dr. Paul Friedrichs, yeni önlemlerin Salgın Önleme Merkezi-CDC’nin yeni açıkladığı tavsiyeler üzerine alındığını açıkladı. Friedrichs "Benim yardımcım da bu hafta evden çalışıyor ve bu ben özel biri olduğum için değil. Özel firmalar da aynı şeyi yapıyor. Sivil toplum kuruluşları da. Bunu yapıyoruz çünkü bu doğru olan." dedi.

Hoffman ayrıca, askeri kuvvetlerin sivil topluma yardımcı olabilecek mi sorusuna cevap vererek, "Düzenimizi komutanlarımız dünyanın herhangi bir yerinden görevlerini yapabilecek şekilde kurduk." ifadesini kullanarak, "Komutanlarımızı ve güçlerimizi korumak için yapmamız gerekenleri yapmaya devam edeceğiz, böylece sivil yönetime yardımcı olabileceğiz." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu Avrupa'dan gelecek Türklerin sayısını açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakalar artacak okul tatili uzayabilir
CHP'nin işi gücü halkı panikletmek! Hastane sayısı azmış
Tuna Kiremitçi'den olay koronavirüs iddiası yaşlıları hedef aldığı için...
Koronavirüs için 'Sürü bağışıklığı' beklenmeyecek, herkes için test yoluna gidilecek
Bakın böyleleri de var! Koronavirüs simsarlarına inat ürünlere indirim yaptılar
ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Kalın'dan yeni koronavirüs açıklaması broşür paylaştı
Afyonkarahisar'da otobüs yolcularla birlikte yan yattı
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'den Koronavirüs açıklaması Türkiye şimdilik başarılı
İçişleri Bakanlığı: PKK Terör örgütüne katılan bir kişi daha teslim oldu
Ahmet Nur Çebi: Para konuşulacak vakit değil
Cübbeli Ahmet Hoca videosu 17 Mart gecesi neler olacak anlattı
Yorumlar