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Afyonkarahisar'da otobüs yolcularla birlikte yan yattı

AFYONKARAHİSAR'da şiddetli kar yağışı nedeniyle yolcu otobüsü devrildi, 37 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu haberi gönüllere su serpti.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda yolcu otobüsü devrildi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Şiddetli kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda, İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada gece 20 kişinin yaralandığı açıklanırken, sabah saatlerinde sayının 37 olduğu belirlendi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

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