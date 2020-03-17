E ticaret devi Amazon koronavirüs nedeniyle 100 bin çalışan alacağını açıkladı

Dünyanın en büyük e ticaret şirketlerinden Amazon, tüm dünyada reel sektörü büyük sekteye uğratan corona virüs salgını nedeniyle flaş bir karara imza attı. ABD'li merkezli Amazon, uzaktan alışverişe artan talebi karşılayabilmek için, ABD'de 100 bin yeni personel alacağını açıkladı.

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Çin'in bir kentinde başlayarak küresel çapta salgına dönüşen koronavirüs bilindiği üzere, reel ticari faliyetleri çok büyük ölçüde baltaladı. Dünyanın en önde gelen şirketleri büyük zararlar ettiğini açıkladı. Bundan dolayı firmalar operasyonlarını e ticaret sektörüne yönlendirmeye başladı. ABD'li e ticaret devi Amazon, koronavirüsün yarattığı bu yeni konjonktürü dikkate alarak 100 bin personel alma kararı aldı.

Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

100 bin yeni personel alınacak

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 avro artırılacağı kaydedildi.