Arık Böke Çukur kim oynuyor Barış Arduş kimdir dizileri

Show TV'nin fenomen olan dizisi Çukur'a sevilen oyuncu Barış Arduç Arık Böke rolünde dahil oldu. Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi olarak Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç'un hayatı, ve oynadığı diziler merak konusu oldu. İşte Barış Arduç hakkında merak edilenler...

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Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 3. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ederken diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Kiralık Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Gupse Özay'ın sevgilisi Barış Arduç diziye Arık Böke karakteri ile girdi. Peki, Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Arık'ı canlandıran Barış Arduç'un hayatı ve Arık Böke Erdenet karakteri ile ilgili merak edilenler.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987, İsviçre'de dünyaya geldi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.