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Cilvegözü Gümrük Kapısı sivil geçişlere kapatıldı

Türkiye’nin Suriye’ye açılan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı, korona virüs nedeniyle sivil giriş- çıkışlara kapatıldı. İnsanı yardım TIR'larının geçirildiği kapıda, tedbirler artırıldı.

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İç savaşın yaşandığı Suriye ile Türkiye arasında geçişlerin yapılabildiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, dünya genelinde yayılan corona virüs nedeniyle tedbirler artırıldı.

Cuma gününden bu yana sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye’ye geçenlerin de geri dönüşlerine izin verilmiyor.

Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malların taşındığı TIR’ların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçirilen TIR’lardan tampon bölgeye kadar geçiş yapılarak, malzemeler indirildikten sonra çıkış yapılıyor. 

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