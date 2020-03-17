Antalya'da şizofreni hastası ailesine dehşet saçtı

ANTALYA'da Erdal Kuran önce bıçakla babası İsmail Kuran'ı öldürdü ardından annesi Emine Kuran'ı yaraladı. Elinde bıçakla sokağa çıkan Kuran, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şizofreni hastası 46 yaşındaki Erdal Kuran'ın ilaçlarını almadığı öne sürüldü.

"Babamı öldürdüm,annemi yaraladım"

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, saat 09.00 sıralarında, babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Emine Kuran'ı da yaralayan Erdal Kuran, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak, hastaneye götürüldü.

Savcılıktan izin alınıp, etkisiz hale getirildi

Elindeki bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, devlet hastanesine götürüldü. Baba İsmail Kuran'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.