HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Ergin Ataman'dan Corona virüs açıklaması

Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, koronavirüsle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dünya genelinde yayılan Corona virüs salgınının Türkiye'de de artışa geçmesiyle birlikte spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması konusunda açıklama yaptı.

"Devletimize, yarın açıklanacak tedbirlere güveniyorum"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) görüşlerini aktaran Ergin Ataman, "Türk sporunun en önemli teknik direktörlerinden biri olan, belki de spor dünyamızın en önemli insanı Fatih Terim'in dahi görüşlerine değer verilmediğini, insanlık adına tüm sporcuların, hocaların ve sporun içindeki herkesin sağlığını düşünerek yaptığı açıklamanın dahi farklı boyutlara çekildiğini görüyorum. Bu açıdan, herhangi bir yeni açıklama yapma gereği görmüyorum. Devletimize, Cumhurbaşkanımızın yarın açıklayacağı tedbirlere güveniyorum ve bu kararlara saygı duyacağız. Kararları beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak: Yıllık gelir vergisine ilişkin süre uzatıldı
Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan şüphelinin gözaltındaki sözleri tepki çekti
Bu kan grubunda olanlar dikkat! Korona en çok onları vuruyor
E ticaret devi Amazon koronavirüs nedeniyle 100 bin çalışan alacağını açıkladı
Altında sert dalgalanma! Analistlerden dikkat çeken uyarılar
Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralına uymayana ağır ceza
ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de Metro turizme ait otobüs devrildi
Ekrem İmamoğlu'ndan koronavirüs açıklaması! Radikal olacağız 
HDP'li Mithat Sancar'ın koronavirüs açıklaması dikkat çekti
Adana'da narkotik köpeği 'Oscar' iş başında
'Zabıta müdürüyüm' deyip esnafı dolandırdı o anlar kamerada
Ece Erken Söylemezsem Olmaz neden yok yasak aşkı istifa ettirdi
Yorumlar