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Berat Albayrak: Yıllık gelir vergisine ilişkin süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere ilişkin son dakika açıklamalar yaptı.

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Türkiye tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı tedbirleri bir bir hayata geçiriyor. Hızla yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs enfekte sayısı Türkiye'de de artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede sıkı tedbirler alınmaya başlanmışken Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerine ilişkin dikkat çeken değişikliği hayata geçirdi.

Ödemeler 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Bakan Albayrak, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

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