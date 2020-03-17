Meteoroloji'den sağanak fırtına ve kar alarmı! Kış resmen geri geldi

Meteoroloji son hava durumu tahminini paylaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.