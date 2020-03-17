Meteoroloji'den sağanak fırtına ve kar alarmı! Kış resmen geri geldi
Karadeniz ve Akdeniz kıyıları sağanak yağışlı; İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı. Batı bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına bekleniyor. Sıcaklıklar güneyde 4 ila 8 derece düşerken, rüzgarlı bölgelerde de serin hava devam edecek.
Meteoroloji son hava durumu tahminini paylaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgar ve kuvvetli fırtına
Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunmalı.