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Kırşehir'de Metro turizme ait otobüs devrildi

KIRŞEHİR'de Metro turizme ait yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 14 kişi yaralandı.

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Kırşehir'de, aşırı kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Kırşehir-Kırıkkale yolunun Hamit Köyü mevkiinde meydana geldi. Ayhan Erdi yönetimindeki 34 FA 7953 plakalı Metro turizme ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralananların ismi şöyle:

Kazada sürücü Ayhan Erdi ile yolcular Ayşegül Doğan, Anıl Talha Doğan, İkra Elif Doğan, Seyfettin Taşpınar, Adil Akçal, Ali Akçal, Elif Akçal, Emin Yüksekdam, Pınar Şirvan, Sevim Tankulu, Ömer Tankulu, İbrahim Gençoğlu ve Fatma Köse yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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