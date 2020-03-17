HDP'li Mithat Sancar'ın koronavirüs açıklaması dikkat çekti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin, "Şimdi kavga zamanı değil ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı." ifadesini kullandı.

Abone ol

Koronavirüs belası siyasetin dilini de etkiledi. Sert eleştiriler yerini yapıcı öneriler ve ılımlı söylemlere bıraktı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yazılı açıklamasında, küresel salgına dönüşen koronavirüs konusunda siyasilere birlik çağrısı yaptı.

"Şimdi kavga zamanı değil"

Siyasetin amacının halka ve insanlığa hizmet olması gerektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Şimdi kavga zamanı değil ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı. Bu büyük tehditle hep birlikte nasıl baş edeceğimizi düşünme zamanı. Bunun için de hızla hareket etme mecburiyetimiz ve elimizden geleni yapma görevimiz var. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Birbirimizden koparak değil daha çok bağlanarak bu tehlikenin üstesinden geliriz."

Sancar, kriz süresince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapılması, ayrıca su, elektrik ve internet gibi hizmetlerin ücretsiz sunulması gerektiğine dikkati çekti.