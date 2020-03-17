HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Abdulhamit Gül: Karantinaya uymayanlar suç işliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

Abone ol

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 47 vakanın görüldüğü koronavirüsle ilgili konuştu.

''Ceza Kanunumuza göre suçtur''
Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak: Yıllık gelir vergisine ilişkin süre uzatıldı
Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan şüphelinin gözaltındaki sözleri tepki çekti
Bu kan grubunda olanlar dikkat! Korona en çok onları vuruyor
E ticaret devi Amazon koronavirüs nedeniyle 100 bin çalışan alacağını açıkladı
Altında sert dalgalanma! Analistlerden dikkat çeken uyarılar
Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralına uymayana ağır ceza
ÖNCEKİ HABERLER
Vuhan'da son 24 saatte yalnızca 1 vaka tespit edildi
Ergin Ataman'dan Corona virüs açıklaması
Safer ayı 2020 ne zaman neden bela ayı denir?
Kırşehir'de Metro turizme ait otobüs devrildi
Ekrem İmamoğlu'ndan koronavirüs açıklaması! Radikal olacağız 
Burak Akkul nereli nerede yaşıyor eşi son durumu anlattı
Yorumlar 1 yorum