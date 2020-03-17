Abdulhamit Gül: Karantinaya uymayanlar suç işliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 47 vakanın görüldüğü koronavirüsle ilgili konuştu.

''Ceza Kanunumuza göre suçtur''

Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."