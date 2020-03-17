Türkler Avrupa'dan tahliye ediliyor Almanya'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıklamıştı. Almanya'dan kalkan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta ikisi bebek 108 yolcu bulunuyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da yaşayan 3 bin 614 Türk vatandaşının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıklamıştı. Türk Hava Yollarının (THY) gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih'ten kalkan uçakla İstanbul'a getirildi.

3 bin 614 Türk vatandaş başvurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönmek için 3 bin 614 vatandaşın gelmek için başvurduğunu açıklamış ve "3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu. 3 bin 614 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek. THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaş, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda 14 gün boyunca karantinaya alınacak.'' açıklaması yapmıştı.

İlk kafile Almanya'dan yola çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih'ten İstanbul'a hareket etti. Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

Uçaklar nerelerden kalkacak?

Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek. Tüm uçuşların olduğu havalimanlarında ilgili başkonsolosluk görevlileri de vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hazır bulunuyor. Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.