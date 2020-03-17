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Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü'ne de sıçradı

Koronavirüs günden günden yayılıyor. Virüs Dünya Sağlık Örgütü de sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

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Yeni tip corona virüse COVID-19 adını veren Dünya Sağlık Örgütü 2 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeie gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki teyit edilmiş vakamız var. İki personelimizin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantina altındalar" ifadelerini kullandı.

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