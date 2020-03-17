Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü'ne de sıçradı
Koronavirüs günden günden yayılıyor. Virüs Dünya Sağlık Örgütü de sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Yeni tip corona virüse COVID-19 adını veren Dünya Sağlık Örgütü 2 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
DSÖ sözcüsü Christian Lindmeie gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki teyit edilmiş vakamız var. İki personelimizin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantina altındalar" ifadelerini kullandı.