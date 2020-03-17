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Çanakkale'de evinin önündeki inşaattan düşerek can verdi

ÇANAKKALE'de evinin karşısındaki inşaattan düştü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 28 yaşında olduğu belirlenen Necdet Kaya, evlerinin karşısındaki inşaattan düşerek, hayatını kaybetti.

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Tepecik Mahallesi Merdivenli Sokak'ta saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre  Gülserin Kaya evlerinin karşısındaki 3 katlı inşaattan gelen ses üzerine dışarı çıktı. İnşaatın önüne geldiğinde ise oğlu Necdet Kaya'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necdet Kaya, buradan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi Çarşı Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bayramiç Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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