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UEFA bütün otel rezervasyonlarını iptal etti!

Danimarka medyası, UEFA'nın EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Kopenhag'daki bütün otel rezervasyonlarını iptal ettiğini duyurdu.

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EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da UEFA tarafından turnuva dönemi için yapılan bütün otel rezervasyonların iptal edildiği açıklandı.

Bütün rezervasyonlar iptal edildi
Hürriyet'te yer alan habere göre; Danimarka'nın en büyük gazetelerinden B.T.'nin haberine göre UEFA, EURO 2020 döneminde Kopenhag'daki otellerden yaptırdığı bütün rezervasyonları iptal etti. Kopenhag şehir yönetiminden de bu haber doğrulandı.

B Grubu'nda yer alıyor
Kopenhag şehri, İptal veya erteleme olmaması halinde EURO 2020'de B Grubu'nda oynanacak Danimarka-Finlandiya, Danimarka-Belçika ve Rusya-Danimarka maçlarına ev sahipliği yapacak.

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