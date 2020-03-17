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Karabük'te kocası başından vurmuştu yaşam mücadelesini kaybetti

KARABÜK'te uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından başından vurularak ağır yaralanan Vildan Akkaya, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Karabük’te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu 37 yaşındaki Vildan Akkaya Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  

Olay geçen çarşamba gecesi, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Aydın Yılmaz, tabancasını ateşleyerek Vildan Akkaya Yılmaz’ı başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Vildan Akkaya Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Aydın Yılmaz ise yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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