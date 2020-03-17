HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine koronavirüs önlemleri damga vurdu.

Abone ol

İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu  uzun süredir tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

79 yaşında ölen Ustaosmanoğlu için bugün öğlen namazından önce 11.00'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı  Atila Aydıner ile Ustaoğlu'nun öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazede Ustaosmanoğlu için helallik alındı, dua edildi. Camii görevlileri cenaze namazı başlamadan önce koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu. Cenazeye katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve  tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. 

Cenazede bazı vatandaşların maske takarak önlem aldığı görüldü.  Törenin  ardından cenaze Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası PPK toplantısında karar verdi! Faizi 9.75'e çekti
Türkler Avrupa'dan tahliye ediliyor Almanya'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
Abdulhamit Gül: Karantinaya uymayanlar suç işliyor
Berat Albayrak: Yıllık gelir vergisine ilişkin süre uzatıldı
Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan şüphelinin gözaltındaki sözleri tepki çekti
Bu kan grubunda olanlar dikkat! Korona en çok onları vuruyor
ÖNCEKİ HABERLER
Anti-inflamatuar ilaç isimleri neler koronavirüsü arttırıyor mu?
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Tashima Corona virüse yakalandı
Umreden dönen milletvekilleri karantinadan kaçtı iddiası TBMM Başkanı açıkladı
Koronavirüs tanısını 90 dakikada koyabilen cihaz geliştirildi
Karabük'te kocası başından vurmuştu yaşam mücadelesini kaybetti
Söylemezsem Olmaz sunucuları kimler oldu 2 yeni isim
Yorumlar