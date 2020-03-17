Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Tashima Corona virüse yakalandı

Koronavirüs spor camialarına ağır yaralar vermeye devam ederken bu kez de Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın test sonuçları pozitif çıktı.

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Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın, yeni tip Corona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Test sonuçları pozitif çıktı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor.