Merkez Bankası PPK toplantısında karar verdi! Faizi 9.75'e çekti

Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplandı. Merkez, PPK toplantısında politika faizini 10.75'ten 9.75'e indirdi.

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Türkiye tüm etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirleri bir bir hayata geçiriyor. Hızla yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs enfekte sayısı Türkiye'de de artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

"Kapsamlı tedbir seti uygulayacağız"

Koronavirüs küresel ekonomiyi de vurmaya başladı. Bu gelişmeler sonrası harekete geçen Merkez Bankası, olası etkileri değerlendirmek için toplandı.

Politika faizi 100 baz puan indirilerek 10.75'ten 9.75'e çekildi.

"Bankalara ihtiyaç duydukları likidite sağlanacak" diyen Merkez Bankası, "Finansal istikrar için kapsamlı tedbir seti uygulayacağız" açıklaması yaptı.